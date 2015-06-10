Смотри, как бесплатно скачать роботов
Divergence Petr - индикатор для MetaTrader 4
Aleh Sasonka
24151
-
Индикатор для торговли по дивергенции.
Для определения дивергенции можно выбрать один из 30 осцилляторов.
Показания индикатора:
- экстремальные вершины в виде точек (красными — максимумы и желтыми — минимумы);
- дивергенция с помощью отрезков, соединяющих экстремумы;
- линии поддержки/сопротивления в виде лучей, проходящих через экстремумы;
- каналы в виде лучей.
Выбор нужного осциллятора проводится в первой строчке вводом номера осциллятора — параметр Osc. По умолчанию установлен индикатор RSI (номер 29).
Выбор осцилляторов:
- Accelerator
- Accumulation/Distribution
- Average Directional Movement Index
- Average True Range
- Awesome oscillator
- Bears Power
- Bulls Power
- Commodity Channel Index
- DeMarker
- Force Index
- Momentum
- Money Flow Index
- Moving Averages Convergence/Divergence
- Moving Average of Oscillator
- On Balance Volume
- Relative Vigor Index
- Standard Deviation
- Stochastic Oscillator
- Volume
- Close
- Open
- High
- Low
- (H+L)/2
- (H+L+C)/3
- (H+L+C+C)/4
- (O+C+H+L)/4
- (O+C)/2
- Relative Strength Index
- Larry Williams' Percent Range
- ... Relative Strength Index
Перечень параметров для настройки:
- Osc=29 — номер осциллятора;
- TH=true — медвежья дивергенция;
- TL=true — бычья дивергенция;
- trend=true — линии поддержки/сопротивления;
- convergen=true — скрытая дивергенция;
- Complect=1 — отличительный индекс индикатора на графике;
- BackSteph=0 — количество шагов назад h;
- BackStepl=0 — количество шагов назад l;
- BackStep=0 — количество шагов назад;
- qSteps=1 — количество отображаемых шагов, не более трех;
- LevDPl=5 — уровень точек ДеМарка (2 = центральный бар будет выше(ниже) двух баров слева);
- LevDPr=1 — уровень точек ДеМарка (2 = центральный бар будет выше(ниже) двух баров справа);
- period=8 — период для iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR;
- ma_method=0 — метод усреднения для iStochastic, iStdDev, iForce;
- ma_shift=0 — сдвиг средней для iStdDev;
- applied_price=4 — тип цены для iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX;
- mode=0 — индекс линии для iStochastic, iRVI, iMACD, iADX;
- fast_ema_period=12 — период быстрой средней для iOsMA, iMACD;
- slow_ema_period=26 — период медленной средней для iOsMA, iMACD;
- signal_period=9 — период сигнальной линии для iOsMA, iMACD;
- Kperiod=13 — период линии K для iStochastic;
- Dperiod=5 — период линии D для iStochastic;
- slowing=3 — замедление для iStochastic;
- price_field=0 — тип цены для iStochastic;
- showBars=1000 — если = 0, то индикатор отображается для всего графика;
- Trend_Down=true — линии сопротивления;
- Trend_Up=true — линии поддержки;
- TrendLine=true — линии поддержки/сопротивления;
- HandyColour=true;
- Highline=Red — цвет канала HL;
- Lowline=DeepSkyBlue — цвет канала LL;
- ChannelLine=false — каналы параллельно линиям тренда;
- Trend=0 — 1 = только для UpTrendLines, -1 = только для DownTrendLines, 0 = для всех TrendLines;
- Channel=false — каналы;
- Regression=true — канал на линейной регрессии, false — канал стандартного отклонения;
- RayH=true — луч для канала High;
- RayL=true — луч для канала Low;
- ChannelH=Red — цвет канала High;
- ChannelL=DeepSkyBlue — цвет канала Low;
- STD_widthH=1.0 — устанавливает размер отклонения для объекта CHANNEL High;
- STD_widthL=1.0 — устанавливает размер отклонения для объекта CHANNEL Low;
- comment=false — вывод комментариев;
- code=159 — код символа шрифта Wingdings для для обозначения экстремумов;
- BuyStop=false — уровни BuyStop;
- SellLimit=false — уровни SellLimit;
- SellStop=false — уровни SellStop;
- BuyLimit=false — уровни BuyLimit.
Примеры:
Советы:
- Цвет осциллятора и точек экстремумов настраивается на вкладке Colors.
- При установке более одного индикатора на график меняем параметр Complect.
