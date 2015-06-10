CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Divergence Petr - индикатор для MetaTrader 4

Petr | Russian English Deutsch 日本語
Опубликовал:
Aleh Sasonka
Просмотров:
24151
Рейтинг:
(94)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор для торговли по дивергенции.

Для определения дивергенции можно выбрать один из 30 осцилляторов.

Показания индикатора:

  • экстремальные вершины в виде точек (красными — максимумы и желтыми — минимумы);
  • дивергенция с помощью отрезков, соединяющих экстремумы;
  • линии поддержки/сопротивления в виде лучей, проходящих через экстремумы;
  • каналы в виде лучей.

Выбор нужного осциллятора проводится в первой строчке вводом номера осциллятора — параметр Osc. По умолчанию установлен индикатор RSI (номер 29).

Выбор осцилляторов:

  1. Accelerator
  2. Accumulation/Distribution
  3. Average Directional Movement Index
  4. Average True Range
  5. Awesome oscillator
  6. Bears Power
  7. Bulls Power
  8. Commodity Channel Index
  9. DeMarker
  10. Force Index
  11. Momentum
  12. Money Flow Index
  13. Moving Averages Convergence/Divergence
  14. Moving Average of Oscillator
  15. On Balance Volume
  16. Relative Vigor Index
  17. Standard Deviation
  18. Stochastic Oscillator
  19. Volume
  20. Close
  21. Open
  22. High
  23. Low
  24. (H+L)/2
  25. (H+L+C)/3
  26. (H+L+C+C)/4
  27. (O+C+H+L)/4
  28. (O+C)/2
  29. Relative Strength Index
  30. Larry Williams' Percent Range
  31. ... Relative Strength Index

Перечень параметров для настройки:

  • Osc=29 — номер осциллятора;
  • TH=true — медвежья дивергенция;
  • TL=true — бычья дивергенция;
  • trend=true — линии поддержки/сопротивления;
  • convergen=true — скрытая дивергенция;
  • Complect=1 — отличительный индекс индикатора на графике;
  • BackSteph=0 — количество шагов назад h;
  • BackStepl=0 — количество шагов назад l;
  • BackStep=0 — количество шагов назад;
  • qSteps=1 — количество отображаемых шагов, не более трех;
  • LevDPl=5 — уровень точек ДеМарка (2 = центральный бар будет выше(ниже) двух баров слева);
  • LevDPr=1 — уровень точек ДеМарка (2 = центральный бар будет выше(ниже) двух баров справа);
  • period=8 — период для iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR;
  • ma_method=0 — метод усреднения для iStochastic, iStdDev, iForce;
  • ma_shift=0 — сдвиг средней для iStdDev;
  • applied_price=4 — тип цены для iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX;
  • mode=0 — индекс линии для iStochastic, iRVI, iMACD, iADX;
  • fast_ema_period=12 — период быстрой средней для iOsMA, iMACD;
  • slow_ema_period=26 — период медленной средней для iOsMA, iMACD;
  • signal_period=9 — период сигнальной линии для iOsMA, iMACD;
  • Kperiod=13 — период линии K для iStochastic;
  • Dperiod=5 — период линии D для iStochastic;
  • slowing=3 — замедление для iStochastic;
  • price_field=0 — тип цены для iStochastic;
  • showBars=1000 — если = 0, то индикатор отображается для всего графика;
  • Trend_Down=true — линии сопротивления;
  • Trend_Up=true — линии поддержки;
  • TrendLine=true — линии поддержки/сопротивления;
  • HandyColour=true;
  • Highline=Red — цвет канала HL;
  • Lowline=DeepSkyBlue — цвет канала LL;
  • ChannelLine=false — каналы параллельно линиям тренда;
  • Trend=0 — 1 = только для UpTrendLines, -1 = только для DownTrendLines, 0 = для всех TrendLines;
  • Channel=false — каналы;
  • Regression=true — канал на линейной регрессии, false — канал стандартного отклонения;
  • RayH=true — луч для канала High;
  • RayL=true — луч для канала Low;
  • ChannelH=Red — цвет канала High;
  • ChannelL=DeepSkyBlue — цвет канала Low;
  • STD_widthH=1.0 — устанавливает размер отклонения для объекта CHANNEL High;
  • STD_widthL=1.0 — устанавливает размер отклонения для объекта CHANNEL Low;
  • comment=false — вывод комментариев;
  • code=159 — код символа шрифта Wingdings для для обозначения экстремумов;
  • BuyStop=false — уровни BuyStop;
  • SellLimit=false — уровни SellLimit;
  • SellStop=false — уровни SellStop;
  • BuyLimit=false — уровни BuyLimit.

Примеры:





Советы:

  • Цвет осциллятора и точек экстремумов настраивается на вкладке Colors.
  • При установке более одного индикатора на график меняем параметр Complect.
Price Alert Price Alert

Проигрывает звуковые сигналы, когда цена достигает определенных уровней, задаваемых трейдером.

SDX-TzPivots SDX-TzPivots

Рассчитывает точки разворота и соответствующие уровни на основе часовых поясов.

Длина тренда Длина тренда

Индикатор показывает длину трендовой линии в пунктах.

Установка сети стоп-ордеров Установка сети стоп-ордеров

Скрипт определяет цену в точке графика, в которую он был брошен, и в зависимости от этого строит сеть ордеров.