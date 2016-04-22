Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Divergence Petr - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
- Aleh Sasonka
Ansichten:
- 3400
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ei Indikator zum Handeln mit Divergenz.
Einer der 30 Oszillatoren kann zum erkennen von Divergenzen ausgewählt werden.
Indikator Werte:
- Extreme als Punkte (Rote — Hochs, Gelbe — Tiefs);
- Divergenz benutz Segmente um die Extreme zu verbinden;
- Die Strahlen der Unterstützung-/Widerstandslinien passieren die Extreme;
- Kanäle als Strahlen.
Die Auswahl des benötigten Oszillators erfolgt durch Eingabe der Oszillatornummer — Der "Osc" Parameter. Standardmäßig ist der RSI-Indikator (Nummer 29) festgelegt.
Auswahl der Oszillatoren:
- "Accelerator"
- "Accumulation/Distribution"
- "Average Directional Movement Index"
- "Average True Range"
- "Awesome Oscillator"
- "Bears Power"
- "Bulls Power"
- "Commodity Channel Index"
- "DeMarker"
- "Force Index"
- "Momentum"
- "Money Flow Index"
- "Moving Averages Convergence/Divergence"
- "Moving Average of Oscillator"
- "On Balance Volume"
- "Relative Vigor Index"
- "Standard Deviation"
- Stochastic Oscillator
- Volumen
- Close
- Open
- High
- Low
- (H+L)/2
- (H+L+C)/3
- (H+L+C+C)/4
- (O+C+H+L)/4
- (O+C)/2
- Relativer Stärke Index
- Larry Williams' Prozent Reichweite
- ... Relativer Stärke Index
Die Liste der einstellbaren Parameter:
- Osc=29 — die Zahl des Oszillators;
- TH=true — "Bearish" Divergenz;
- TL=true — "Bullish" Divergenz;
- trend=true — Unterstützung-/Widerstandslinien;
- convergen=true — versteckte Divergenz;
- Complect=1 — der charakteristische Index des Indikators im Chart;
- BackSteph=0 — Anzahl der Rückschritte h;
- BackStepl=0 — Anzahl der Rückschritte l;
- BackStep=0 — Anzahl der Rückschritte;
- qSteps=1 — Anzahl der angezeigten Schritte, nicht mehr als 3;
- LevDPl=5 — DeMark Ebenenpunkte (2 = der mittlere Balken wird über (unter) den 2 linken Balken sein);
- LevDPr=1 — DeMark Ebenenpunkte (2 = der mittlere Balken wird über (unter) den 2 rechten Balken sein);
- period=8 — Perioden für iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR;
- ma_method=0 — Methode des Durchschnitts für iStochastic, iStdDev, iForce;
- ma_shift=0 — MA Verschiebung für iStdDev;
- applied_price=4 — angewandter Preis für iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX;
- mode=0 — Zeilenindex für iStochastic, iRVI, iMACD, iADX;
- fast_ema_period=12 — schnelle MA Periode für iOsMA, iMACD;
- slow_ema_period=26 — langsame MA Periode für iOsMA, iMACD;
- signal_period=9 — Periode der Signallinie für iOsMA, iMACD;
- Kperiod=13 — K Linienperiode für iStochastic;
- Dperiod=5 — D Linienperiode für iStochastic;
- slowing=3 — Verlangsamung für iStochastic;
- price_field=0 — angewandter Preis für iStochastic;
- showBars=1000 — if = 0, der Indikator wird für das gesamte Diagramm angezeigt;
- Trend_Down=true — Widerstandslinien;
- Trend_Up=true — Unterstützungslinien;
- TrendLine=true — Unterstützung-/Widerstandslinien;
- HandyColour=true;
- Highline=Red — HL Kanalfarbe;
- Lowline=DeepSkyBlue — LL Kanalfarbe;
- ChannelLine=false — Kanäle parallel zu den Trendlinien;
- Trend=0 — 1 = nur für Aufwärtstrends, -1 = nur für Abwärtstrends, 0 = für alle Trendlinien;
- Channel=false — Kanäle;
- Regression=true — linearer Regressionskanal, false — Standard Kanalabweichung;
- RayH=true — Strahl für den oberen Kanal;
- RayL=true — Strahl für den unteren Kanal;
- ChannelH=Red — Farbe des oberen Kanals;
- ChannelL=DeepSkyBlue — Farbe des unteren Kanals;
- STD_widthH=1.0 — Abweichungsgröße für das hohe Kanalobjekt;
- STD_widthH=1.0 — Abweichungsgröße für das tiefe Kanalobjekt;
- comment=false — Bildschirmkommentare;
- code=159 — Charcode der Wingdings-Schriftart zum darstellen des Extremums;
- BuyStop=false — BuyStop Ebenen;
- SellLimit=false — SellLimit Ebenen;
- SellStop=false — SellStop Ebenen;
- BuyLimit=false — BuyLimit Ebenen.
Beispiele:
Empfehlungen:
- Die Farbe des Oszillators und des Extrempunktes kann im Bereich Farben konfiguriert werden.
- Passen Sie den "Complect" Parameter an um mehr als einen Indikator dem Chart hinzuzufügen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13172
