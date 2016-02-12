無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WRB - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
Akif TOKUZ
このインディケータは、値幅が広いバー（Wide Range Bars）、または値幅が広いロウソク足（Wide Range Bodies）を表示します。ワイドレンジバー自体に価値がないので、インディケータはその上にワイドレンジバーから発生した隠し窓を求めます。これは、埋められた窓と埋められない窓を別に表示するので、一見で現在の状態が分かることができます。また、価格が埋められない窓のゾーンに入ったときのアラート通知が設定できます。
入力引数：
- UseWholeBars (初期値はfalseで設定する) — trueならば、インディケータは値幅が広いロウソク足（Wide Range Bodies）のお代わりに値幅が広いバー（Wide Range Bars）を表示する
- WRB_LookBackBarCount (初期値は3) — WRBを求めるための比較されるバー数。この数が多ければ多いほど、WRBの価値が高い
- WRB_WingDingsSymbol (初期値は115) — Wingdings文字コード。デフォルトで菱形となる
- HGcolor1 (初期値はclrDodgerBlue) — 隠し窓の1つ目の色
- HGcolor2 (初期値はclrBlue) — 隠し窓の2つ目の色
- HGstyle (初期値はSTYLE_SOLID) — 隠し窓のラインスタイル
- StartCalculationFromBar (初期値は100) — WRBと隠し窓の計算で使用されるチャートバーの数
- HollowBoxes (初期値はfalseで設定する) — trueならば、隠し窓が染められない
- DoAlerts (初期値はfalseで設定する) — trueに設定することで、価格が埋められない窓のゾーンに入ったときのアラート通知を有効にする
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13174
Divergence Petr
30つのオシレーターをベースにした発散インジケータです。Binario
1つの期間における指数移動平均をベースにしたエキスパートアドバイザです。
Dots
このインディケータは、チャート上に彩色の点を記入することで、現在のトレンド方向を表示します。Easy Trend Visualizer
簡単なトレンドビジュアライザです。