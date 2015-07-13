Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги). В случае движения рынка не по направлению купленного лота — установка в противоположном направлении с увеличением.

Робот начинает работу с минимальным лотом, при достижении прибыльности депозита определенной суммы — автоматическая перезагрузка с удалением всех ордеров и сброса лотов на минимум.