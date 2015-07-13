Смотри, как бесплатно скачать роботов
Сеточка - эксперт для MetaTrader 4
Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги). В случае движения рынка не по направлению купленного лота — установка в противоположном направлении с увеличением.
Робот начинает работу с минимальным лотом, при достижении прибыльности депозита определенной суммы — автоматическая перезагрузка с удалением всех ордеров и сброса лотов на минимум.
Трендовый советник по стратегии Escort
Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.Время до закрытия бара
Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.
Random
Советник Random, работающий по принципу монетки.Линия трех свечей Стоуэлла
Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.