CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Тиковый график - индикатор для MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn | Russian English Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
11885
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает тиковый график цены, спреда, объема или времени в секундах после прихода предыдущих тиковых данных.

Есть возможность сохранения тиковых данных в файл, который позже можно открыть в Excel или другой программе.

Входные параметры:

Параметры



ClockAnalog ClockAnalog

Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.

SuperTake SuperTake

Советник SuperTake реализует стратегию Мартингейла по тейк-профиту.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Можно задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.

Ultra Oscillator Ultra Oscillator

Еще одна интерпретация показаний индикаторов скользящих средних.