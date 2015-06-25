Ставь лайки и следи за новостями
Тиковый график - индикатор для MetaTrader 4
- 11885
Индикатор отображает тиковый график цены, спреда, объема или времени в секундах после прихода предыдущих тиковых данных.
Есть возможность сохранения тиковых данных в файл, который позже можно открыть в Excel или другой программе.
Входные параметры:
