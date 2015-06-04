代码库部分
QQE_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

指标 QQE_HTF_Signal 显示趋势方向或 QQESign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. QQESign 的输入参数:
    input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算时间帧
input uint RSI_Period=123;
input uint SF=41;
input double DARFACTOR=4.236;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;               // 平均方法
input int XPhase=15;                                   // 平滑参数
//--- XPhase: 对于 JJMA 它的变化范围 -100 ... +100 并且影响平滑过渡处理的品质
//--- XPhase: 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
  2. QQE_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 信号得到的柱线数量 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrRoyalBlue;               // 上行趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // 下行趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称偏移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名称显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示角落
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;
  3. QQE_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指示触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 QQE_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 QQESign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. QQE_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. QQE_HTF_Signal 指标的交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12875

