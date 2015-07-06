Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XXRSX_StDev_Signal - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
olegok83
Indicador de señal de semáforo con uso de los valores del indicador XXRSX_StDev.
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // Variante del algoritmo
Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador Mode, son posibles 5 variantes para determinar las señales del indicador:
- Solo los niveles. El indicador determina la entrada del oscilador de origen XXRSX en las zonas de sobrecompra y sobreventa, determinadas por los parámetros de entrada del indicador UpLevel y DnLevel;
- Solo desviación. El indicador registra el momento cuando la desviación sale de los límites de los valores determinados con el parámetro de entrada del indicador dK;
- Niveles más desviación. En este caso, las señales surgen cuando la desviación sale de los límites de los valores determinados con el parámetro de entrada del indicador dK, y el oscilador XXRSX se encuentra en la zona de sobreventa o sobrecompra;
- Niveles más desviación según la tendencia. Este algoritmo es análogo al anterior, pero en la zona de sobrecompra del oscilador se tienen en cuenta solo las señales de crecimiento, y en la zona de sobreventa, solo las señales de caída.
- Niveles más desviación contra la tendencia. En el último algoritmo todo es análogo al tercer algoritmo, pero en la zona de sobrecompra del oscilador se tienen en cuenta solo las señales de caída, y en la zona de sobreventa, solo las señales de crecimiento.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador XXRSX_StDev.mq5.
Fig. 1. Indicador XXRSX_StDev_Signal
