USDを参照する多通貨指標

この指標は、7主要通貨が対米ドルに対してどのように移動したかを示すために設計されています。

すべての通貨は'早い時点での時刻「P」でスタートに正規化され、平滑化関数 「K」を提供するための指数関数的加重移動平均フィルタもあります。グラフは、その後、開始位置からの各周期の増分で更新されます。

カナダドル、スイスフランと日本円が他のUSDの通貨ペアに関連して表現されている標準のフォームに、反転して点として示されています。完全な表示は期間変更後まで表示されないことが時々あります。