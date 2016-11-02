無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
QuotesDemo - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1261
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
WebRequest関数を使ってグーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例データは10秒ごとに更新されます。
信頼されるURLリストに 「https://www.google.com/finance」を追加します（メインメニュー->サービス->設定、エキスパートアドバイザータブ）。
図1 許可されたURLのリストにグーグルファイナンスを追加
図2 グーグルファイナンスウェブサイトでの世界株価指数の表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11410
SignalsDemo
このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。Exp_BnB
Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。
USDを参照する多通貨指標
この指標は、7主要通貨が対米ドルに対してどのように移動したかを示すために設計されています。Exp_BvsB
Exp_BvsBエキスパートアドバイザーはBvsBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。