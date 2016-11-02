WebRequest関数を使ってグーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例データは10秒ごとに更新されます。



信頼されるURLリストに 「https://www.google.com/finance」を追加します（メインメニュー->サービス->設定、エキスパートアドバイザータブ）。



図1 許可されたURLのリストにグーグルファイナンスを追加

図2 グーグルファイナンスウェブサイトでの世界株価指数の表示