ポケットに対して
エキスパート

QuotesDemo - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
1261
評価:
(55)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) ビュー
tableparser.mqh (12.49 KB) ビュー
quotesdemo.mq5 (4.05 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
WebRequest関数を使ってグーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例データは10秒ごとに更新されます。

信頼されるURLリストに 「https://www.google.com/finance」を追加します（メインメニュー->サービス->設定、エキスパートアドバイザータブ）。

図1　許可されたURLのリストへのグーグルファイナンスの追加

図1　許可されたURLのリストにグーグルファイナンスを追加

図2　グーグルファイナンスでのリアルタイムの世界株価指数

図2　グーグルファイナンスウェブサイトでの世界株価指数の表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11410

