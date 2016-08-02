Multi-Currency Indikator mit USD Referenz

Der Indikator wurde entworfen um zu zeigen, wie sich die sieben Hauptwährungen (Majors) im Verhältnis zum US-Dollar entwickelt haben.

Alle Währungen werden normalisiert, damit sie zu einem früheren Zeitpunkt 'p' beginnen und es gibt auch einen exponentielle gewichteten gleitenden Durchschnitt als Filter um eine Glättungsfunktion 'k' zu bieten. Der Graph wird anschließend bei jeder Periodenerhöhung von der Startpositon weg aktualisiert.

Wegen der Standardform in der Kanadischer Dollar, Schweizer Franken und Japanische Yes ausgedrückt werden (im Vergleich zu anderen USD Währungspaaren) werden diese invertiert und gepunktet dargestellt. Manchmal wird nicht der ganze Bildschirm angezeigt nachdem sich die Periode geändert hat.