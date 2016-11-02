無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 861
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ワンクリックでのすべてのポジションの決済、または預金の割合として定められた利益を得た後のすべてのポジションの決済
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11349
MaByMaSignal
2つの連続した平均値から得られた2本の移動平均線の交差のアルゴリズムを使用したセマフォシグナル指標Exp_MaByMa
Exp_MaByMa EA はMaByMaトレンド指標のシグナルに基づいています。
YURAZ_MCCH計算指標
この指標は終値に向けた上昇/下降の%を計算します。オブジェクト指向プログラミングが使われており、任意のエキスパートアドバイザーや他の指標への統合は簡易です。チャネルトレイル
価格チャネルに沿ってトレイルするEA