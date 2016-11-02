無料でロボットをダウンロードする方法を見る
YURAZ_MCCH計算指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は終値に向けた上昇/下降の%を計算します。オブジェクト指向プログラミングが使われており、任意のエキスパートアドバイザーや他の指標への統合は簡易です。
- この指標はは、前日の終値の変化の割合であるCH%を計算します。
- チャートでのオブジェクト作成指標は、オブジェクト指向のプログラミングスタイルで書かれていて、
- 簡単にエキスパートアドバイザーや他の指標に統合されます。クラスを記述してアクティブにするので十分です。
他の指標やエキスパートアドバイザーに統合されたコードのサイズは推定できます。
あるのは2行です。
CChmcYZ chmc;
chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // 今日のCH%を計算する
オブジェクト指向プログラミングは大規模な機会を提供します。必要なクラスは書かれており、次にあなたがコンストラクトします..
//+------------------------------------------------------------------+ //| yuraz_mcch.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CH%クラス計算 // struct SymbolStruct { bool work; string sSymbol; int y; int x; double CH; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CChmcYZ { public: SymbolStruct sSymb; color lColorSym; color lColorChPlus; color lColorChMinus; color lColorCH; int indicatorWindow; // メインウィンドウで操作する void CChmcYZ() { indicatorWindow=0; lColorSym=DarkBlue; // ダークターコイズ lColorCH=DarkGreen; // 白 lColorChPlus = Green; // ライムグリーン lColorChMinus = FireBrick ; // 赤 } // コンストラクタ void RCH(string sSym,datetime db,datetime de); // 表示なしで1対を完全に計算する void RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int X,int Y); // 1対を完全に計算して表示する private: color lColor; double dClose[7000]; // 最大の価格をコピーするための配列 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCH(string sSymbol,datetime DATEBEG,datetime DATEEND) { sSymb.CH = 0; int CountBar; DATEBEG = StringToTime( TimeToString(DATEBEG,TIME_DATE)); DATEEND = StringToTime( TimeToString(DATEEND,TIME_DATE)); CountBar= CopyClose(sSymbol,PERIOD_D1,DATEEND,2,dClose); if(CountBar>=0) { if(NormalizeDouble(dClose[1],5)!=0.0 && NormalizeDouble(dClose[0],5)!=0.0) { sSymb.CH=(dClose[1]*100)/dClose[0]-100; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 撤退の計算 //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int XD,int YD) // 1対のみの完全な計算 { RCH(sSym,db,de); if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorSym); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorCH); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } YD=YD+11; lColor=lColorCH; if(sSymb.CH>0) { lColor=lColorChPlus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); } if(sSymb.CH<0) { lColor=lColorChMinus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+46); } ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColor); } // // クラスの終わり // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // クラスが使われるコード // CChmcYZ chmc; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 指標バッファマッピング chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // 今日のCH%を計算する chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // 今日のCH%を計算する chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(rates_total); } void OnDeinit() { int i=ObjectsTotal(0); // オブジェクトを削除する while( i > 0 ) { if(StringSubstr(ObjectName(0,i ),0,3)=="oYZ") { ObjectDelete(0,ObjectName(0,i )); } i--; } }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11347
