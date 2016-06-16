無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BrakeParb - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ivan Kornilov
NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。の使用はパラボリックSARに似ています。
BrakeParb
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/985
