無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
色付きジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1143
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorZZはFastZZ指標の修正版です。ColorZZは現在のセグメント範囲の前のセグメントの範囲との比率に応じて、異なる色のセグメントを描画します。赤（<=0.382）、ゴールド（<=0.618）、ライム（<=1）、アクア（<=1.618）、青（>1.618）の比の値が選択されています。
注意事項：垂直セグメントの色は、この指標によって正しく表示されません。これは、DRAW_COLOR_ZIGZAGプロットスタイルの技術的な制約によるものです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1040
ColorRVI_HTF
指標の時間枠がチャートの時間枠とは異なる値に固定されるように配置することができるRVI（相対活力指数）指標のクラシックバージョン。指標は雲として表示されます。ColorXATR
色を使用して動向が強まるか弱まるかを表示する平滑化されたATR。
MultiMACDSignal
MultiMACDSignalは異なる時間枠から得られた6つのMACD指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。MultiRVISignal
MultiRVISignalは異なる時間枠から得られた4つのRVI指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。