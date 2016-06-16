無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CandleTrend 指標はH4、H8、H12、D1、W1、M1の6つの様々な時間枠からの価格の動きの方向を表示します。 下降トレンドは赤、上昇トレンドは 緑の四角で描かれます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen; // 上昇する価格の色 input color DnColor=Red; // 下降する価格の色 input color ZrColor=Gray; // 変化のない場合の色 input int FontSize=11; // フォントサイズ input type_font FontType=Font14; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // いちのコーナー input uint Y_=20; // 垂直位置 input uint X_=5; // 水平位置
図1 CandleTrend指標
GetFontName.mqhライブラリファイルを'terminal_directory\MQL5\Includeフォルダに配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1028
