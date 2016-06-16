コードベースセクション
CandleTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

CandleTrend 指標はH4、H8、H12、D1、W1、M1の6つの様々な時間枠からの価格の動きの方向を表示します。 下降トレンドは赤、上昇トレンドは 緑の四角で描かれます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;  // 上昇する価格の色
input color  DnColor=Red;        // 下降する価格の色
input color  ZrColor=Gray;       // 変化のない場合の色
input int    FontSize=11;        // フォントサイズ
input type_font FontType=Font14; // フォントの種類
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // いちのコーナー
input uint Y_=20;                                     // 垂直位置
input uint X_=5;                                      // 水平位置

図1 CandleTrend指標

GetFontName.mqhライブラリファイルを'terminal_directory\MQL5\Includeフォルダに配置します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1028

