CandleTrend 指標はH4、H8、H12、D1、W1、M1の6つの様々な時間枠からの価格の動きの方向を表示します。 下降トレンドは赤、上昇トレンドは 緑の四角で描かれます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input color UpColor=LimeGreen; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

図1 CandleTrend指標

GetFontName.mqhライブラリファイルを'terminal_directory\MQL5\Includeフォルダに配置します。