コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

第3世代XMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1377
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
3rdgenxma.mq5 (8.21 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

EarnForex

第3世代XMAは、第3世代移動平均です。これは、移動平均期間の増加に基づいてタイムラグを低減するためのかなり簡単な手順に従うを標準的な移動平均指標（MA)の高度なバージョンです。

この方法は、最初にマンフレッドDürschner博士著書の「Gleitende Durchschnitte3.0（移動平均）」（ドイツ語）で説明されました。実装には λ = 2 が使われより効果的な層の低減がもたらされています。高いλは、古典的な移動平均との類似性を向上させます。

入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平滑化手法
input int XLength=50;                    // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                     // 平滑化パラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // 価格定数
input int Shift=0;                       // バーでの指標の横シフト
input int PriceShift=0;                  // ポイント単位での指標の縦シフト

この指標は、10の可能なバリアントから平均化アルゴリズムを選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JMA - 適応平滑化
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。これらのパラメータは、他のアルゴリズムでは平滑化には影響を与えません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗係数も2に固定されています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 3rdGenXMA指標

図1 3rdGenXMA指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1032

EA_AML EA_AML

指示線とバーの交差点でのAMLの指標に基づいた取引エキスパートアドバイザー。

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

色のついた雲として表示される簡単なオシレータ。

Squize_MA Squize_MA

Squize_MAは異なる平均化の期間を持つ二つの移動平均線の交差を示します。チャートはまた従来のもみ合い相場の制限を備えています。

IncColors IncColors

このクラスは、色を操作するための機能を含んでいます。これは、色変換や他の有用な機能を持っています。