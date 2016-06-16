実際の著者：

EarnForex

第3世代XMAは、第3世代移動平均です。これは、移動平均期間の増加に基づいてタイムラグを低減するためのかなり簡単な手順に従うを標準的な移動平均指標（MA)の高度なバージョンです。

この方法は、最初にマンフレッドDürschner博士著書の「Gleitende Durchschnitte3.0（移動平均）」（ドイツ語）で説明されました。実装には λ = 2 が使われより効果的な層の低減がもたらされています。高いλは、古典的な移動平均との類似性を向上させます。

入力パラメータは下記の通りです。

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input int XLength= 50 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_TYPICAL ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

この指標は、10の可能なバリアントから平均化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JMA - 適応平滑化 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。これらのパラメータは、他のアルゴリズムでは平滑化には影響を与えません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗係数も2に固定されています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 3rdGenXMA指標