実際の著者：
Arif Endro Nugroho
PercentInfoは為替チャートの三大時間枠での価格の上下を百分率とポイントとして表されるそれはシンプルで良い情報アシスタントです。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;// 上昇を示す色 input color DnColor=Magenta;// 下降を示す色 input color ZrColor=Gray;// 変化のない場合の色 input int FontSize=11; // フォントサイズ input type_font FontType=Font14; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 位置のコーナー input uint Y_=20; // 垂直の位置 input uint X_=5; //水平の位置
図1 PercentInfo指標
指標が動作するにはGetFontName.mqhライブラリがterminal_directory\MQL5\Includeフォルダに必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1029
