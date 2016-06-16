実際の著者：

Arif Endro Nugroho

PercentInfoは為替チャートの三大時間枠での価格の上下を百分率とポイントとして表されるそれはシンプルで良い情報アシスタントです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;





図1 PercentInfo指標

指標が動作するにはGetFontName.mqhライブラリがterminal_directory\MQL5\Includeフォルダに必要です。

