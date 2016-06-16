コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EA_AML - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
ea_aml_1-01.mq5 (7.5 KB) ビュー
set_report.zip (407.25 KB)
aml.mq5 (7.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MLの指標に基づいたエキスパートアドバイザー。バーが（線の下で開いて）指標線の上で閉じたときには買いシグナル、下で閉じたときには売りシグナルがあります。

テスターは、ロット増加なしでの2005年から始まるEURUSDのすべてのティックを報告しています。


ロット増加を伴う場合（最大ロット = 50.0）

（指標の設定を除く）エキスパートアドバイザーはのパラメータは0では一つも使用されていません。エキスパートアドバイザーは、DCリミットが肥えた時のロットの最大許容を設定するための機能を内蔵しています

。設定の主な機能は下の通りです。

  • SL/TPは発注の後に設定されます。
  • N_modify_sltpは失敗した場合SL/ TPが設定されなければならない回数を設定します。
  • use_oppositeはシグナルが変化するときにポジションを逆転します。
  • Max_drawdownは預金通貨で与えられたドローダウンに比べたロット増加のための機能です。これは最大の株式ドローダウン。よりも小さくない値に設定する必要があります。

このエキスパートアドバイザーは、安定した収益性の高い取引ロボットの最適な拠点となることができます。

