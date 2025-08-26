SegnaliSezioni
Armin Heshmat

Crypto Killer Unlimited

Armin Heshmat
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
117 (69.64%)
Loss Trade:
51 (30.36%)
Best Trade:
5.15 USD
Worst Trade:
-5.27 USD
Profitto lordo:
111.72 USD (1 117 636 pips)
Perdita lorda:
-85.56 USD (855 313 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (12.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.71 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
5.88%
Massimo carico di deposito:
38.97%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
82 (48.81%)
Short Trade:
86 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.95 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.27 USD (4)
Crescita mensile:
70.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.81 USD
Massimale:
21.00 USD (30.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.07% (12.14 USD)
Per equità:
50.26% (33.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 262K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.15 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.56 USD
Massima perdita consecutiva: -17.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading

Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.

⚜️Key Features:
 🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
 🔰Effective even with wider spreads
 🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
 🔰Hands-free entry and exit points 

📊 Performance:
 • Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.

🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc

👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)


Non ci sono recensioni
2025.09.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 08:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 15:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 10:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 01:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 02:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 06:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 05:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 08:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
