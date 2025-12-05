SegnaliSezioni
Armin Heshmat

Crypto Killer ENZO

Armin Heshmat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
12.17 USD
Worst Trade:
-0.43 USD
Profitto lordo:
12.36 USD (61 829 pips)
Perdita lorda:
-1.06 USD (5 334 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (12.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
9.79%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
11.41
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
11.66
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.99 USD (3)
Crescita mensile:
4.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.99 USD
Massimale:
0.99 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (0.99 USD)
Per equità:
4.16% (11.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 56K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 14:08
Share of trading days is too low
2025.12.07 14:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 14:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
