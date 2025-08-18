- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
114 (76.51%)
Loss Trade:
35 (23.49%)
Best Trade:
3.50 EUR
Worst Trade:
-4.61 EUR
Profitto lordo:
92.40 EUR (1 081 304 pips)
Perdita lorda:
-63.48 EUR (743 671 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (24.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.57 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
3.20%
Massimo carico di deposito:
16.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
69 (46.31%)
Short Trade:
80 (53.69%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.81 EUR
Perdita media:
-1.81 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.83 EUR (3)
Crescita mensile:
10.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 EUR
Massimale:
24.45 EUR (16.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.15% (24.45 EUR)
Per equità:
7.25% (10.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|338K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.50 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
✅Signal PAMM : (https://www.mql5.com/en/signals/2332299?source=Site+Signals+My)
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc
👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)
