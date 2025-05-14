QuotazioniSezioni
SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A

1.59 USD 0.01 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMRT ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di SmartRent Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.57 1.63
Intervallo Annuale
0.67 1.98
Chiusura Precedente
1.60
Apertura
1.63
Bid
1.59
Ask
1.89
Minimo
1.57
Massimo
1.63
Volume
762
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
8.16%
Variazione Semestrale
31.40%
Variazione Annuale
-8.62%
