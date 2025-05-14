Valute / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.59 USD 0.01 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMRT ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.63.
Segui le dinamiche di SmartRent Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SMRT News
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
Intervallo Giornaliero
1.57 1.63
Intervallo Annuale
0.67 1.98
- Chiusura Precedente
- 1.60
- Apertura
- 1.63
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Minimo
- 1.57
- Massimo
- 1.63
- Volume
- 762
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- 8.16%
- Variazione Semestrale
- 31.40%
- Variazione Annuale
- -8.62%
21 settembre, domenica