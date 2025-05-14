Dövizler / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.59 USD 0.01 (0.63%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMRT fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.57 ve Yüksek fiyatı olarak 1.63 aralığında işlem gördü.
SmartRent Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMRT haberleri
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
Günlük aralık
1.57 1.63
Yıllık aralık
0.67 1.98
- Önceki kapanış
- 1.60
- Açılış
- 1.63
- Satış
- 1.59
- Alış
- 1.89
- Düşük
- 1.57
- Yüksek
- 1.63
- Hacim
- 762
- Günlük değişim
- -0.63%
- Aylık değişim
- 8.16%
- 6 aylık değişim
- 31.40%
- Yıllık değişim
- -8.62%
21 Eylül, Pazar