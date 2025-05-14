Währungen / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.58 USD 0.02 (1.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMRT hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die SmartRent Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMRT News
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
Tagesspanne
1.57 1.63
Jahresspanne
0.67 1.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.63
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.63
- Volumen
- 266
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- 7.48%
- 6-Monatsänderung
- 30.58%
- Jahresänderung
- -9.20%
