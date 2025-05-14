Devises / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.59 USD 0.01 (0.63%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMRT a changé de -0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.57 et à un maximum de 1.63.
Suivez la dynamique SmartRent Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SMRT Nouvelles
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
Range quotidien
1.57 1.63
Range Annuel
0.67 1.98
- Clôture Précédente
- 1.60
- Ouverture
- 1.63
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Plus Bas
- 1.57
- Plus Haut
- 1.63
- Volume
- 762
- Changement quotidien
- -0.63%
- Changement Mensuel
- 8.16%
- Changement à 6 Mois
- 31.40%
- Changement Annuel
- -8.62%
20 septembre, samedi