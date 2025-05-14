Валюты / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.55 USD 0.04 (2.65%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMRT за сегодня изменился на 2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.54, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой SmartRent Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMRT
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
Дневной диапазон
1.54 1.66
Годовой диапазон
0.67 1.98
- Предыдущее закрытие
- 1.51
- Open
- 1.62
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.54
- High
- 1.66
- Объем
- 1.669 K
- Дневное изменение
- 2.65%
- Месячное изменение
- 5.44%
- 6-месячное изменение
- 28.10%
- Годовое изменение
- -10.92%
