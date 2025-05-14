통화 / SMRT
SMRT: SmartRent Inc Class A
1.59 USD 0.01 (0.63%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMRT 환율이 오늘 -0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.57이고 고가는 1.63이었습니다.
SmartRent Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMRT News
- SmartRent CEO Martell buys $161k in shares
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- SmartRent (SMRT) Q2 Revenue Falls 21%
- Earnings call transcript: SmartRent Q2 2025 revenue falls short, stock declines
- SmartRent earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- New SmartRent Survey Reveals What Renters Expect from Property Managers During Peak Summer Leasing Season
- LoanDepot CEO leaves, shares fall
- SmartRent introduces AI layer for enhanced property insights
- SmartRent shareholders approve key proposals
- Smartrent former CEO Michael Paladin sells shares worth $38,157
일일 변동 비율
1.57 1.63
년간 변동
0.67 1.98
- 이전 종가
- 1.60
- 시가
- 1.63
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- 저가
- 1.57
- 고가
- 1.63
- 볼륨
- 762
- 일일 변동
- -0.63%
- 월 변동
- 8.16%
- 6개월 변동
- 31.40%
- 년간 변동율
- -8.62%
20 9월, 토요일