NSYS
NSYS: Nortech Systems Incorporated

9.88 USD 0.68 (7.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NSYS ha avuto una variazione del 7.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.93.

Segui le dinamiche di Nortech Systems Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

NSYS News

Intervallo Giornaliero
9.20 9.93
Intervallo Annuale
7.25 13.90
Chiusura Precedente
9.20
Apertura
9.32
Bid
9.88
Ask
10.18
Minimo
9.20
Massimo
9.93
Volume
8
Variazione giornaliera
7.39%
Variazione Mensile
9.17%
Variazione Semestrale
5.78%
Variazione Annuale
-18.68%
21 settembre, domenica