NSYS: Nortech Systems Incorporated
9.88 USD 0.68 (7.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSYS ha avuto una variazione del 7.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.93.
Segui le dinamiche di Nortech Systems Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NSYS News
Intervallo Giornaliero
9.20 9.93
Intervallo Annuale
7.25 13.90
- Chiusura Precedente
- 9.20
- Apertura
- 9.32
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Minimo
- 9.20
- Massimo
- 9.93
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 7.39%
- Variazione Mensile
- 9.17%
- Variazione Semestrale
- 5.78%
- Variazione Annuale
- -18.68%
21 settembre, domenica