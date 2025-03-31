Divisas / NSYS
NSYS: Nortech Systems Incorporated
9.30 USD 0.37 (3.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NSYS de hoy ha cambiado un -3.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.80, mientras que el máximo ha alcanzado 9.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nortech Systems Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NSYS News
- Nortech Systems senior vice president John Lindeen announces retirement plans
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nortech Systems amends $15 million credit line with Bank of America
- Nortech Systems Reports First Quarter Results
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
8.80 9.50
Rango anual
7.25 13.90
- Cierres anteriores
- 9.67
- Open
- 8.80
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Low
- 8.80
- High
- 9.50
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- -3.83%
- Cambio mensual
- 2.76%
- Cambio a 6 meses
- -0.43%
- Cambio anual
- -23.46%
