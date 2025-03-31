通貨 / NSYS
NSYS: Nortech Systems Incorporated
9.20 USD 0.10 (1.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NSYSの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり9.19の安値と9.95の高値で取引されました。
Nortech Systems Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NSYS News
- Nortech Systems senior vice president John Lindeen announces retirement plans
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nortech Systems amends $15 million credit line with Bank of America
- Nortech Systems Reports First Quarter Results
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.19 9.95
1年のレンジ
7.25 13.90
- 以前の終値
- 9.30
- 始値
- 9.84
- 買値
- 9.20
- 買値
- 9.50
- 安値
- 9.19
- 高値
- 9.95
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.66%
- 6ヶ月の変化
- -1.50%
- 1年の変化
- -24.28%
