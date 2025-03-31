Währungen / NSYS
NSYS: Nortech Systems Incorporated
9.58 USD 0.38 (4.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSYS hat sich für heute um 4.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.20 bis zu einem Hoch von 9.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nortech Systems Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NSYS News
- Nortech Systems senior vice president John Lindeen announces retirement plans
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nortech Systems amends $15 million credit line with Bank of America
- Nortech Systems Reports First Quarter Results
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.20 9.62
Jahresspanne
7.25 13.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.20
- Eröffnung
- 9.32
- Bid
- 9.58
- Ask
- 9.88
- Tief
- 9.20
- Hoch
- 9.62
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 4.13%
- Monatsänderung
- 5.86%
- 6-Monatsänderung
- 2.57%
- Jahresänderung
- -21.15%
