NSYS: Nortech Systems Incorporated
9.67 USD 0.07 (0.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSYS за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.31, а максимальная — 9.96.
Следите за динамикой Nortech Systems Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NSYS
- Nortech Systems senior vice president John Lindeen announces retirement plans
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nortech Systems amends $15 million credit line with Bank of America
- Nortech Systems Reports First Quarter Results
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.31 9.96
Годовой диапазон
7.25 13.90
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 9.54
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Low
- 9.31
- High
- 9.96
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 6.85%
- 6-месячное изменение
- 3.53%
- Годовое изменение
- -20.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.