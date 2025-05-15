Valute / HSTM
HSTM: HealthStream Inc
29.00 USD 0.17 (0.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSTM ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.92 e ad un massimo di 29.39.
Segui le dinamiche di HealthStream Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.92 29.39
Intervallo Annuale
25.36 34.23
- Chiusura Precedente
- 29.17
- Apertura
- 29.26
- Bid
- 29.00
- Ask
- 29.30
- Minimo
- 28.92
- Massimo
- 29.39
- Volume
- 632
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 3.94%
- Variazione Semestrale
- -8.26%
- Variazione Annuale
- 0.66%
20 settembre, sabato