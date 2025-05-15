KurseKategorien
Währungen / HSTM
Zurück zum Aktien

HSTM: HealthStream Inc

29.17 USD 0.17 (0.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSTM hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.00 bis zu einem Hoch von 29.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die HealthStream Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSTM News

Tagesspanne
29.00 29.44
Jahresspanne
25.36 34.23
Vorheriger Schlusskurs
29.00
Eröffnung
29.13
Bid
29.17
Ask
29.47
Tief
29.00
Hoch
29.44
Volumen
357
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
4.55%
6-Monatsänderung
-7.72%
Jahresänderung
1.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K