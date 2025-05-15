Währungen / HSTM
HSTM: HealthStream Inc
29.17 USD 0.17 (0.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSTM hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.00 bis zu einem Hoch von 29.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die HealthStream Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.00 29.44
Jahresspanne
25.36 34.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.00
- Eröffnung
- 29.13
- Bid
- 29.17
- Ask
- 29.47
- Tief
- 29.00
- Hoch
- 29.44
- Volumen
- 357
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 4.55%
- 6-Monatsänderung
- -7.72%
- Jahresänderung
- 1.25%
