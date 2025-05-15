通貨 / HSTM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HSTM: HealthStream Inc
29.17 USD 0.17 (0.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSTMの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と29.44の高値で取引されました。
HealthStream Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSTM News
- HealthStream Q2 2025 slides: Platform strategy advances amid mixed financial results
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- HealthStream: Why I Am Buying More Despite The Valuation (HSTM)
- HealthStream, Inc. (HSTM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HealthStream (HSTM) Q2 Revenue Up 4%
- HealthStream (HSTM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- HealthStream earnings beat by $0.02, revenue was in line with estimates
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- HealthStream Q1 2025 slides show strategic expansion despite earnings miss
- HealthStream: High-Quality Business At A Fair Price (NASDAQ:HSTM)
- Fresh Del Monte stock hits 52-week high at $35.28
- Canaccord cuts HealthStream target to $29; keeps Hold rating
1日のレンジ
29.00 29.44
1年のレンジ
25.36 34.23
- 以前の終値
- 29.00
- 始値
- 29.13
- 買値
- 29.17
- 買値
- 29.47
- 安値
- 29.00
- 高値
- 29.44
- 出来高
- 357
- 1日の変化
- 0.59%
- 1ヶ月の変化
- 4.55%
- 6ヶ月の変化
- -7.72%
- 1年の変化
- 1.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K