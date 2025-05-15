クォートセクション
通貨 / HSTM
HSTM: HealthStream Inc

29.17 USD 0.17 (0.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSTMの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と29.44の高値で取引されました。

HealthStream Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.00 29.44
1年のレンジ
25.36 34.23
以前の終値
29.00
始値
29.13
買値
29.17
買値
29.47
安値
29.00
高値
29.44
出来高
357
1日の変化
0.59%
1ヶ月の変化
4.55%
6ヶ月の変化
-7.72%
1年の変化
1.25%
