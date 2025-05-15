Валюты / HSTM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HSTM: HealthStream Inc
29.00 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSTM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.82, а максимальная — 29.17.
Следите за динамикой HealthStream Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HSTM
- HealthStream Q2 2025 slides: Platform strategy advances amid mixed financial results
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- HealthStream: Why I Am Buying More Despite The Valuation (HSTM)
- HealthStream, Inc. (HSTM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HealthStream (HSTM) Q2 Revenue Up 4%
- HealthStream (HSTM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- HealthStream earnings beat by $0.02, revenue was in line with estimates
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- HealthStream Q1 2025 slides show strategic expansion despite earnings miss
- HealthStream: High-Quality Business At A Fair Price (NASDAQ:HSTM)
- Fresh Del Monte stock hits 52-week high at $35.28
- Canaccord cuts HealthStream target to $29; keeps Hold rating
Дневной диапазон
28.82 29.17
Годовой диапазон
25.36 34.23
- Предыдущее закрытие
- 29.00
- Open
- 29.04
- Bid
- 29.00
- Ask
- 29.30
- Low
- 28.82
- High
- 29.17
- Объем
- 446
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- -8.26%
- Годовое изменение
- 0.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.