Valute / GMET
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.86 USD 0.27 (0.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GMET ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.73 e ad un massimo di 28.86.
Segui le dinamiche di VanEck Green Metals ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMET News
- Guardian Metal Resources riceve £15.000 dall’esercizio di warrant
- Guardian Metal Resources receives £15,000 from warrant exercise
- Duquesne Family Office acquires 14.75% stake in Guardian Metal
- Power Metal Resources sells remaining GMET stake for £13.58 million
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- Guardian Metal reports high-grade tungsten results from Nevada project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Guardian Metal acquires historical Schofield Mine at Tempiute
- Guardian Metal appoints Starzecki as executive chairman
- Guardian Metal Resources raises £125,000 through warrant exercise
- Guardian Metal secures Critical Minerals Forum membership
- Sunrise retains 2% NSR on high-grade Garfield project
- Guardian Metal uncovers high-grade gold at Garfield Project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
Intervallo Giornaliero
28.73 28.86
Intervallo Annuale
16.79 29.01
- Chiusura Precedente
- 28.59
- Apertura
- 28.73
- Bid
- 28.86
- Ask
- 29.16
- Minimo
- 28.73
- Massimo
- 28.86
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.94%
- Variazione Mensile
- 8.91%
- Variazione Semestrale
- 38.88%
- Variazione Annuale
- 13.04%
21 settembre, domenica