GMET: VanEck Green Metals ETF

28.86 USD 0.27 (0.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GMET ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.73 e ad un massimo di 28.86.

Segui le dinamiche di VanEck Green Metals ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.73 28.86
Intervallo Annuale
16.79 29.01
Chiusura Precedente
28.59
Apertura
28.73
Bid
28.86
Ask
29.16
Minimo
28.73
Massimo
28.86
Volume
3
Variazione giornaliera
0.94%
Variazione Mensile
8.91%
Variazione Semestrale
38.88%
Variazione Annuale
13.04%
21 settembre, domenica