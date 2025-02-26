Moedas / GMET
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.89 USD 0.08 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GMET para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.89 e o mais alto foi 29.01.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Green Metals ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
28.89 29.01
Faixa anual
16.79 29.01
- Fechamento anterior
- 28.97
- Open
- 29.01
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Low
- 28.89
- High
- 29.01
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 9.02%
- Mudança de 6 meses
- 39.03%
- Mudança anual
- 13.16%
