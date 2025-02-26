货币 / GMET
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.89 USD 0.08 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GMET汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点28.89和高点29.01进行交易。
关注VanEck Green Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMET新闻
- Guardian Metal Resources因权证行权获得15,000英镑
- Guardian Metal Resources receives £15,000 from warrant exercise
- Duquesne Family Office acquires 14.75% stake in Guardian Metal
- Power Metal Resources sells remaining GMET stake for £13.58 million
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- Guardian Metal reports high-grade tungsten results from Nevada project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Guardian Metal acquires historical Schofield Mine at Tempiute
- Guardian Metal appoints Starzecki as executive chairman
- Guardian Metal Resources raises £125,000 through warrant exercise
- Guardian Metal secures Critical Minerals Forum membership
- Sunrise retains 2% NSR on high-grade Garfield project
- Guardian Metal uncovers high-grade gold at Garfield Project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
日范围
28.89 29.01
年范围
16.79 29.01
- 前一天收盘价
- 28.97
- 开盘价
- 29.01
- 卖价
- 28.89
- 买价
- 29.19
- 最低价
- 28.89
- 最高价
- 29.01
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 9.02%
- 6个月变化
- 39.03%
- 年变化
- 13.16%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B