Валюты / GMET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.89 USD 0.08 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMET за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.89, а максимальная — 29.01.
Следите за динамикой VanEck Green Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GMET
- Guardian Metal Resources receives £15,000 from warrant exercise
- Duquesne Family Office acquires 14.75% stake in Guardian Metal
- Power Metal Resources sells remaining GMET stake for £13.58 million
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- Guardian Metal reports high-grade tungsten results from Nevada project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Guardian Metal acquires historical Schofield Mine at Tempiute
- Guardian Metal appoints Starzecki as executive chairman
- Guardian Metal Resources raises £125,000 through warrant exercise
- Guardian Metal secures Critical Minerals Forum membership
- Sunrise retains 2% NSR on high-grade Garfield project
- Guardian Metal uncovers high-grade gold at Garfield Project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
Дневной диапазон
28.89 29.01
Годовой диапазон
16.79 29.01
- Предыдущее закрытие
- 28.97
- Open
- 29.01
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Low
- 28.89
- High
- 29.01
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 9.02%
- 6-месячное изменение
- 39.03%
- Годовое изменение
- 13.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.