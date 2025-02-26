通貨 / GMET
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.59 USD 0.30 (1.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMETの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり28.59の安値と28.59の高値で取引されました。
VanEck Green Metals ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMET News
- ガーディアン・メタル・リソーシズ、ワラント行使により15,000ポンドを調達
- Guardian Metal Resources receives £15,000 from warrant exercise
- Duquesne Family Office acquires 14.75% stake in Guardian Metal
- Power Metal Resources sells remaining GMET stake for £13.58 million
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- Guardian Metal reports high-grade tungsten results from Nevada project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Guardian Metal acquires historical Schofield Mine at Tempiute
- Guardian Metal appoints Starzecki as executive chairman
- Guardian Metal Resources raises £125,000 through warrant exercise
- Guardian Metal secures Critical Minerals Forum membership
- Sunrise retains 2% NSR on high-grade Garfield project
- Guardian Metal uncovers high-grade gold at Garfield Project
1日のレンジ
28.59 28.59
1年のレンジ
16.79 29.01
- 以前の終値
- 28.89
- 始値
- 28.59
- 買値
- 28.59
- 買値
- 28.89
- 安値
- 28.59
- 高値
- 28.59
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 7.89%
- 6ヶ月の変化
- 37.58%
- 1年の変化
- 11.99%
