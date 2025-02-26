クォートセクション
通貨 / GMET
GMET: VanEck Green Metals ETF

28.59 USD 0.30 (1.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GMETの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり28.59の安値と28.59の高値で取引されました。

VanEck Green Metals ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.59 28.59
1年のレンジ
16.79 29.01
以前の終値
28.89
始値
28.59
買値
28.59
買値
28.89
安値
28.59
高値
28.59
出来高
1
1日の変化
-1.04%
1ヶ月の変化
7.89%
6ヶ月の変化
37.58%
1年の変化
11.99%
