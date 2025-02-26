Währungen / GMET
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GMET: VanEck Green Metals ETF
28.86 USD 0.27 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMET hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.73 bis zu einem Hoch von 28.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Green Metals ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMET News
- Guardian Metal Resources fließen 15.000 Pfund aus Optionsschein-Ausübung zu
- Guardian Metal Resources receives £15,000 from warrant exercise
- Duquesne Family Office acquires 14.75% stake in Guardian Metal
- Power Metal Resources sells remaining GMET stake for £13.58 million
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- Guardian Metal reports high-grade tungsten results from Nevada project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Guardian Metal acquires historical Schofield Mine at Tempiute
- Guardian Metal appoints Starzecki as executive chairman
- Guardian Metal Resources raises £125,000 through warrant exercise
- Guardian Metal secures Critical Minerals Forum membership
- Sunrise retains 2% NSR on high-grade Garfield project
- Guardian Metal uncovers high-grade gold at Garfield Project
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
Tagesspanne
28.73 28.86
Jahresspanne
16.79 29.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.59
- Eröffnung
- 28.73
- Bid
- 28.86
- Ask
- 29.16
- Tief
- 28.73
- Hoch
- 28.86
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- 8.91%
- 6-Monatsänderung
- 38.88%
- Jahresänderung
- 13.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K