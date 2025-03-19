QuotazioniSezioni
FEAM: 5E Advanced Materials Inc

3.91 USD 0.08 (2.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEAM ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.03.

Segui le dinamiche di 5E Advanced Materials Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.77 4.03
Intervallo Annuale
0.26 6.45
Chiusura Precedente
3.99
Apertura
4.02
Bid
3.91
Ask
4.21
Minimo
3.77
Massimo
4.03
Volume
88
Variazione giornaliera
-2.01%
Variazione Mensile
10.14%
Variazione Semestrale
-3.46%
Variazione Annuale
551.67%
21 settembre, domenica