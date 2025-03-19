Valute / FEAM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
3.91 USD 0.08 (2.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FEAM ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.03.
Segui le dinamiche di 5E Advanced Materials Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEAM News
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- 5E Advanced Materials prices $8.31 million public offering
- 5E Advanced Materials launches common stock public offering
- 5E Advanced Materials Progresses Commercial Strategy with 14 Customers Successfully Qualified and Growing Pipeline
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- 5E Advanced Materials to Participate in the MicroCap Rodeo Conference on June 4, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- 5E Advanced Materials Completes Next Milestone
- 5E Advanced Materials to Present at the Sidoti Micro-Cap Virtual Conference on May 22, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of FOMC Decision: 'Tariffs Remain The Dominant Market Force' Amid Rising Economic Uncertainty, Says Expert - Five Below (NASDAQ:FIVE), 5E Advanced Materials (NASDAQ:FEAM)
Intervallo Giornaliero
3.77 4.03
Intervallo Annuale
0.26 6.45
- Chiusura Precedente
- 3.99
- Apertura
- 4.02
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 4.03
- Volume
- 88
- Variazione giornaliera
- -2.01%
- Variazione Mensile
- 10.14%
- Variazione Semestrale
- -3.46%
- Variazione Annuale
- 551.67%
21 settembre, domenica