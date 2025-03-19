通貨 / FEAM
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
3.99 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FEAMの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.86の安値と4.12の高値で取引されました。
5E Advanced Materials Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FEAM News
1日のレンジ
3.86 4.12
1年のレンジ
0.26 6.45
- 以前の終値
- 3.99
- 始値
- 4.12
- 買値
- 3.99
- 買値
- 4.29
- 安値
- 3.86
- 高値
- 4.12
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 12.39%
- 6ヶ月の変化
- -1.48%
- 1年の変化
- 565.00%
