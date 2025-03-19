货币 / FEAM
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
3.97 USD 0.06 (1.53%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FEAM汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点3.91和高点4.07进行交易。
关注5E Advanced Materials Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.91 4.07
年范围
0.26 6.45
- 前一天收盘价
- 3.91
- 开盘价
- 4.04
- 卖价
- 3.97
- 买价
- 4.27
- 最低价
- 3.91
- 最高价
- 4.07
- 交易量
- 77
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- 11.83%
- 6个月变化
- -1.98%
- 年变化
- 561.67%
