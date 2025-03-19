Валюты / FEAM
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
3.97 USD 0.06 (1.53%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FEAM за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.07.
Следите за динамикой 5E Advanced Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FEAM
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- 5E Advanced Materials prices $8.31 million public offering
- 5E Advanced Materials launches common stock public offering
- 5E Advanced Materials Progresses Commercial Strategy with 14 Customers Successfully Qualified and Growing Pipeline
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- 5E Advanced Materials to Participate in the MicroCap Rodeo Conference on June 4, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- 5E Advanced Materials Completes Next Milestone
- 5E Advanced Materials to Present at the Sidoti Micro-Cap Virtual Conference on May 22, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of FOMC Decision: 'Tariffs Remain The Dominant Market Force' Amid Rising Economic Uncertainty, Says Expert - Five Below (NASDAQ:FIVE), 5E Advanced Materials (NASDAQ:FEAM)
Дневной диапазон
3.91 4.07
Годовой диапазон
0.26 6.45
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 4.04
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Low
- 3.91
- High
- 4.07
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 11.83%
- 6-месячное изменение
- -1.98%
- Годовое изменение
- 561.67%
