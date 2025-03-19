KurseKategorien
Währungen / FEAM
FEAM: 5E Advanced Materials Inc

4.03 USD 0.04 (1.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FEAM hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.95 bis zu einem Hoch von 4.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die 5E Advanced Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.95 4.03
Jahresspanne
0.26 6.45
Vorheriger Schlusskurs
3.99
Eröffnung
4.02
Bid
4.03
Ask
4.33
Tief
3.95
Hoch
4.03
Volumen
17
Tagesänderung
1.00%
Monatsänderung
13.52%
6-Monatsänderung
-0.49%
Jahresänderung
571.67%
