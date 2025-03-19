Währungen / FEAM
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
4.03 USD 0.04 (1.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FEAM hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.95 bis zu einem Hoch von 4.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die 5E Advanced Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FEAM News
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- 5E Advanced Materials prices $8.31 million public offering
- 5E Advanced Materials launches common stock public offering
- 5E Advanced Materials Progresses Commercial Strategy with 14 Customers Successfully Qualified and Growing Pipeline
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- 5E Advanced Materials to Participate in the MicroCap Rodeo Conference on June 4, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- 5E Advanced Materials Completes Next Milestone
- 5E Advanced Materials to Present at the Sidoti Micro-Cap Virtual Conference on May 22, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of FOMC Decision: 'Tariffs Remain The Dominant Market Force' Amid Rising Economic Uncertainty, Says Expert - Five Below (NASDAQ:FIVE), 5E Advanced Materials (NASDAQ:FEAM)
Tagesspanne
3.95 4.03
Jahresspanne
0.26 6.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.99
- Eröffnung
- 4.02
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Tief
- 3.95
- Hoch
- 4.03
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 1.00%
- Monatsänderung
- 13.52%
- 6-Monatsänderung
- -0.49%
- Jahresänderung
- 571.67%
