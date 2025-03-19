통화 / FEAM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FEAM: 5E Advanced Materials Inc
3.91 USD 0.08 (2.01%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FEAM 환율이 오늘 -2.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.77이고 고가는 4.03이었습니다.
5E Advanced Materials Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEAM News
- H.C. Wainwright initiates 5E Advanced Materials stock with Buy rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- 5E Advanced Materials prices $8.31 million public offering
- 5E Advanced Materials launches common stock public offering
- 5E Advanced Materials Progresses Commercial Strategy with 14 Customers Successfully Qualified and Growing Pipeline
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- 5E Advanced Materials to Participate in the MicroCap Rodeo Conference on June 4, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- 5E Advanced Materials Completes Next Milestone
- 5E Advanced Materials to Present at the Sidoti Micro-Cap Virtual Conference on May 22, 2025
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of FOMC Decision: 'Tariffs Remain The Dominant Market Force' Amid Rising Economic Uncertainty, Says Expert - Five Below (NASDAQ:FIVE), 5E Advanced Materials (NASDAQ:FEAM)
일일 변동 비율
3.77 4.03
년간 변동
0.26 6.45
- 이전 종가
- 3.99
- 시가
- 4.02
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- 저가
- 3.77
- 고가
- 4.03
- 볼륨
- 88
- 일일 변동
- -2.01%
- 월 변동
- 10.14%
- 6개월 변동
- -3.46%
- 년간 변동율
- 551.67%
20 9월, 토요일