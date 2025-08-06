Valute / ADPT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ADPT: Adaptive Biotechnologies Corporation
13.36 USD 0.41 (2.98%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADPT ha avuto una variazione del -2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.25 e ad un massimo di 13.90.
Segui le dinamiche di Adaptive Biotechnologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADPT News
- NTLA Completes Enrollment in Pivotal Study on HAE Candidate, Stock Up
- Il titolo di Adaptive Biotechnologies raggiunge il massimo di 52 settimane a $13,73
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $13.73
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- FDA Accepts Corcept's NDA for Relacorilant in Ovarian Cancer
- Il titolo di Adaptive Biotechnologies raggiunge il massimo di 52 settimane a $13,53
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $13.53
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Is Cardinal Health (CAH) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Adaptive Biotechnologies (ADPT) is a Great Choice
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- Is Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Adaptive Biotechnologies stock hits 52-week high at $13.37
- BTIG reiterates Buy rating on Adeptus Biotechnologies stock after Genentech deal termination
- Adaptive Biotechnologies to end Genentech collaboration agreement in February 2026
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Has Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Why Adaptive Biotechnologies Stock Popped by Almost 6% on Wednesday
Intervallo Giornaliero
13.25 13.90
Intervallo Annuale
4.27 13.90
- Chiusura Precedente
- 13.77
- Apertura
- 13.87
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Minimo
- 13.25
- Massimo
- 13.90
- Volume
- 3.943 K
- Variazione giornaliera
- -2.98%
- Variazione Mensile
- 3.57%
- Variazione Semestrale
- 82.26%
- Variazione Annuale
- 163.51%
20 settembre, sabato