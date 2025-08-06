QuotazioniSezioni
Valute / ADPT
Tornare a Azioni

ADPT: Adaptive Biotechnologies Corporation

13.36 USD 0.41 (2.98%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADPT ha avuto una variazione del -2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.25 e ad un massimo di 13.90.

Segui le dinamiche di Adaptive Biotechnologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADPT News

Intervallo Giornaliero
13.25 13.90
Intervallo Annuale
4.27 13.90
Chiusura Precedente
13.77
Apertura
13.87
Bid
13.36
Ask
13.66
Minimo
13.25
Massimo
13.90
Volume
3.943 K
Variazione giornaliera
-2.98%
Variazione Mensile
3.57%
Variazione Semestrale
82.26%
Variazione Annuale
163.51%
20 settembre, sabato