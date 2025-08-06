КотировкиРазделы
ADPT: Adaptive Biotechnologies Corporation

12.91 USD 0.17 (1.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADPT за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.69, а максимальная — 13.23.

Следите за динамикой Adaptive Biotechnologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.69 13.23
Годовой диапазон
4.27 13.68
Предыдущее закрытие
13.08
Open
13.07
Bid
12.91
Ask
13.21
Low
12.69
High
13.23
Объем
3.501 K
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
76.13%
Годовое изменение
154.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.