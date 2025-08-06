Валюты / ADPT
ADPT: Adaptive Biotechnologies Corporation
12.91 USD 0.17 (1.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADPT за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.69, а максимальная — 13.23.
Следите за динамикой Adaptive Biotechnologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADPT
Дневной диапазон
12.69 13.23
Годовой диапазон
4.27 13.68
- Предыдущее закрытие
- 13.08
- Open
- 13.07
- Bid
- 12.91
- Ask
- 13.21
- Low
- 12.69
- High
- 13.23
- Объем
- 3.501 K
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 76.13%
- Годовое изменение
- 154.64%
